Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: крива захворюваності на коронавірус в Україні знову пішла догори; світом поширюється штам Дельта і в країнах Європи різко зросла кількість заражень; п’ять років по резонансному вбивству Павла Шеремета; лише з початку липня в українських водоймах потонуло 265 людей і з них 36 дітей; Джеф Безос готовий до космічного старту; фестиваль сороміцьких пісень у Черкаській області.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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