Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих в Україні перейшла цифру у 2 тис., померли – 40 пацієнтів; російський опозиціонер Олексій Навальний у комі в реанімації; Лукашенко планує інавгурацію; в Черкасах ветеран АТО відкрив для дітей вітрильну школу і мріє створити заклад олімпійського резерву.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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