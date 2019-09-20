Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 5% ВВП на безпеку та оборону – урядовці у Раді презентували бюджет на 2020 рік; ще $250 млн – Конгрес США підтримав виділення грошей на військову допомогу Україні; Львів перетворився на книжкову Мекку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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