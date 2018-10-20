Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в автокатастрофі загинула акторка Дизель-шоу Марина Поплавська; бойовики активно атакують наші позиції у зоні проведення ООС; на Дніпропетровщині відбулися масштабні тренування надзвичайників.

Опубліковано Жовтень, 20 в 14:26



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