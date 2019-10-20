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Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.10.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 20.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 15 обстрілів за добу, один військовий поранений – остання інформація з передової; два дні без води – 80 тис. жителів трьох міст Луганщини, залишились без централізованого водопостачання; зарплату не платять місяцями, а випускники лишаються без дипломів. Криза в Одеському медичному університеті затягується.

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