Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перші рішення Джо Байдена на посту президента США вселяють надію; велика кількість смертей від коронавірусу в Україні – померла 241 людина; Європарламент ухвалив дві резолюції, в яких засудив агресивну політику Кремля; на Харківщині у селян відібрали землю – жертвами шахраїв стали майже 100 людей у кількох населених пунктах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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