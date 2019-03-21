Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: судилище над Павло Грибом у Росії – у процесі сьогодні почалися дебати – Павлові викликали швидку; Україна на порядку денному – сьогодні у Брюсселі починається дводенний саміт ЄС, наш суверенітет у пріоритеті; відсьогодні поліція переходить на передвиборчий посилений режим несення служби.

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