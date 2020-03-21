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Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 21.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різко зросла кількість хворих на коронавірус в Україні – інфікована вже 41 людина. Водночас, вірус вражає нові регіони країни; російські окупанти активно б’ють по наших позиціях. Серед українських вояків четверо поранених; під час карантину храми в Україні переходять на особливий режим роботи – ми розкажемо, як і де краще молитись.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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