Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дві години за зачиненими дверима – в адміністрації президента тривають політичні консультації глави держави та лідерів; від оборони у наступ – на Рівненщині провели масштабні військові навчання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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