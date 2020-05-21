Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус не відступає, майже півтисячі хворих за добу; важка доба в зоні проведення ООС, шестеро поранених і один загиблий; пляжному сезону в Україні бути, у МОЗі кажуть, що купатися в морі та річках безпечно; в Україні зникає риба, природні нерестовища в дефіциті, а браконьєри орудують на повну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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