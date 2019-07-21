Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці достроково обирають Верховну Раду 9-го скликання; як голосував Зеленський, Парубій, Кучма, Порошенко, Тимошенко та Разумков; ситуація на виборчих дільницях Львова, Одеси та Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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