Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повітрям дихати можна, а ґрунт іще досліджують у кількох точках після вибуху на Рівнеазоті; у ВООЗ попереджують, що вже може бути небезпечніший штам коронавірусу, ніж Дельта; наслідки негоди в Україні; через масштабні пожежі у США Нью-Йорк накрило густим димом; до кінця тижня ще шість країн світу відкриють свої кордони для вакцинованих українців.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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