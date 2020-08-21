Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні другий день понад 2 тис. нових хворих коронавірусом, можуть змінити підхід до госпіталізації; Тихановська закликала білорусів не припиняти протестів і розширювати їх; Навальний залишається в Омську, російські медики не дозволили перевезти його до Німеччини; аншлаг на Шацьких озерах, тисячі відпочивальників і не дотримання правил карантину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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