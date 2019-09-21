Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 19 обстрілів за добу, серед українських бійців є поранені; автоцивілка відсьогодні дорожчає – для водіїв великих міст та євробляхерів ціна зросте вдвічі; понад 2 тис. літературних новинок і більше 800 заходів – 26-ий BookForum не припиняє дивувати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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