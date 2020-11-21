Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні знову б’є рекорд, Понад 14,5 тис. хворих, 215 людей померли; День Гідності та Свободи, 7 років тому почалася Революція Гідності, яка назавжди змінила Україну й українців; історія жінки, яка разом з однодумцями відроджує колись окуповане місто Сіверськ на Донеччині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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