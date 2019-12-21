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Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна та Росія погодили новий контракт транзиту газу  через українську ГТС; Трамп підписав оборонний бюджет у якому $300 млн для України та санкції проти Росії; двоє поранених на фронті; відома причина пожежі в одеському коледжі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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