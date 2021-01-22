Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові затримали вже чотирьох осіб, причетних до пожежі в нелегальному пансіонаті для літніх людей; російський снайпер на Донбасі прицільно застрелив українського солдата; міністр Степанов переконаний, що хвилю епідемії вдалося збити і є стабілізація; день Соборності – понад 100 років тому розірваний імперіями український народ об’єднався на своїй землі в єдину Українську державу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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