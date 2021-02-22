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Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коли почнеться вакцинація. У МОЗі запевняють – препарат AstraZeneca вже на шляху до України; як втримати українських медиків, які масово виїздять закордон. І що, крім зарплат, їх приваблює на чужині; екстремальні гонки по засніженій трасі. Як завершився перший етап ралі на серійних авто в Черкасах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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