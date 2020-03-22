Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на шестеро хворих більше – в Україні виявили вже 47 людей заражених коронавірусом, а США вийшли на третє місце серед країн охоплених пандемією; відзавтра в столиці запроваджують нові обмеження – скасовується громадський транспорт, а в магазин не більше однієї людини на 10 метрів квадратних; на Львівщині завершилися командно-штабні навчання 24 бригади імені короля Данила.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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