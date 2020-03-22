Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 22.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на шестеро хворих більше – в Україні виявили вже 47 людей заражених коронавірусом, а США вийшли на третє місце серед країн охоплених пандемією; відзавтра в столиці запроваджують нові обмеження – скасовується громадський транспорт, а в магазин не більше однієї людини на 10 метрів квадратних; на Львівщині завершилися командно-штабні навчання 24 бригади імені короля Данила.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.03.2020)
Факти ICTV. Спорт (20.03.2020)
Факти ICTV. Спорт (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.03.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.03.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка