Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.05.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: змінити виборче законодавство – депутати зібрались на позачергове засідання; прем’єр Володимир Гройсман сьогодні подасть у відставку; бойовики взяли у полон одразу вісьмох українських вояків.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2019-05-22
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