Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу зареєстровано 681 новий випадок коронавірусу, а у світі кількість інфікованих впритул наблизилась до 9 млн; нові подробиці вибуху в будинку на столичних Позняках – загинули три людини, під завалами залишається двоє; чорнобильці зранку влаштували мітинг біля диспансеру радіаційного захисту, не пускають туди хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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