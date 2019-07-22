Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: біда на виборчих дільницях – члени комісій не можуть здати протоколи в окружкоми і сидять у чергах на мішках; перемир’я на Донбасі не діє – бойовики потужно били з різних видів зброї; погодні гойдалки на часі – циклон накрив Україну, усюди очікуються сильні зливи.

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