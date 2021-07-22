Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Голова Верховної ради Дмитро Разумков виклав у відкритому листі до Конгресу США звернення не допустити завершення будівництва Північного потоку-2; Штам Дельта вже дістався Києва, в Олександрівській лікарні виявлено шестеро хворих; Одесу накрила потужна злива, що спричинило до затоплення вулиць; а також чому діти не вчать математику та де вона згодиться у житті.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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