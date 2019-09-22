Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 13 обстрілів за добу, ворог активно використовував артилерію; у Франції знову активізувались жовті жилети. Поліція затримала сотні людей; понад три тис. військових із чотирнадцяти країн світу – на Яворівському полігоні стартували міжнародні військові навчання.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45
2019-09-22
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