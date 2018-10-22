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Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розбили ворожий опорний пункт і знищили вісьмох бойовиків – остання інформація з передової; що таке розумний лічильник: як його встановити і наскільки це вигідно; Луцьк проти наркотиків: як в місті взялися боротися з рекламою отрути.

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