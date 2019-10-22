Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до лікарні чи по хліб 10 км бездоріжжям. Як виживають люди у високогірних селах! І чого найбільше не вистачає; чистка та переатестація. Які реформи чекають на Генеральну прокуратуру – подробиці від очільника ГПУ; небезпечні вейпи! Який компонент в електронних цигарках може викликати смертельне захворювання легень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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