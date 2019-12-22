Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Південь Європи обрушилися нищівні урагани, штормове попередження і в Україні; електронний квиток у громадському транспорті; як вінничанка стала рекордсменом з освіти і чи легко знайти роботу з такою кількістю знань.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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