Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.06.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Одещині де стався зсув ґрунту на пляж з людьми почалась друга фаза пошукової операції; через поширення світом штаму Дельта збирається РНБО; Росія намагається завадити проведенню в Чорному морі масштабних навчань Сі Бриз; як працюватиме ринок землі; початок ремонту траси на Бориспіль.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-06-23
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