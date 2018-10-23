Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабна аварія у столиці: автівки протаранив підйомний кран, в якого відмовили гальма; на Волині в людей ледь не вибухнув газ; чого буксує нафто-видобувна галузь в Україні.

Опубліковано Жовтень, 23 в 13:42



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