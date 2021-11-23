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Факти ICTV — Випуск 12:45 (23.11.2021)

Петро Дем'янчук

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертність від коронавірусу в Україні залишається високою – 720 померлих, а лікарі готуються до нового штаму; Сполучені Штати вводять нові санкції проти газогону; напруженість на кордонах зростає, міжнародні партнери обіцяють рішучі дії; нові подробиці ДТП в Болгарії; в Україну прибули патрульні катери; водню пророкують стати паливом майбутнього.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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