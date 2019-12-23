Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна пожежа на Луганщині – у психоневрологічному диспансері живцем згоріли четверо людей; на передовій знову маємо втрати – один військовий загинув і ще одного поранено; Кремль не шкодує грошей на підкуп – перед президентськими виборами Молдова отримає 300 млн доларів кредиту; газовий апокаліпсис на Харківщині – два десятки сіл у Вовчанському районі можуть залишитися без опалення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.