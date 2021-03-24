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Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другий день поспіль рекордна смертність від коронавірусу; в багатьох регіонах ситуація критична, місць у лікарнях обмаль; у селі Рівненської області діти вчаться у три зміни; як переживають коронакризу вітчизняні слимакові ферми, які втратили європейські ринки збуту; черговий прорив людства в освоєнні Марсу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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