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Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 12 тис. нових інфікованих, хроніки коронавірусу в Україні та де у світі найкритичніше; як рівненький творець скрипок та безпілотників допомагає рятувати тяжкохворих у лікарні; чому в Україні вирішили створити власну силіконову долину та як потрапити у IT-сферу; компанія Артемсіль відкрила туристичний маршрут унікальним родовищем.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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