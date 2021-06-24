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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла активність російських бойовиків на Сході; Росія погрожує кораблям НАТО в Чорному морі; в Україні зберігається стабільно невисока кількість нових заражень коронавірусом; за перший місяць літа на водоймах уже потонули десятки людей; вихід збірної у плей-оф Євро 2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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