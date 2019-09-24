Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: школярка зі Швеції закликала лідерів країн світу боротися з проблемами екології; ветеран війни організував соціальний проект Автобус для героїв; які переваги та ризики скасування багаторічного мораторію на продаж української землі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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