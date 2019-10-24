Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сотні порушень – ціна яких людське життя. І безкарність. На Черкащині поліція перевіряла стан міжміських маршруток; 155 км – за рекордні 68 днів. Як ремонтували стратегічну трасу Запоріжжя-Маріуполь; готуймося до зими. Як приготувати авто до заметів і ожеледиці, і чи готова столиця до снігопадів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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