Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову понад сім тисяч інфікованих і різко збільшилась кількість госпіталізацій; що треба взяти на дільницю, як поводитись в умовах карантину та як власне проголосувати – інструкція для виборця; медицина і безпека – найсильніші сторони Вінниці. Факти продовжують перевіряти найкомфортніші міста України.

Дивіться також випуск Фактів за 23 жовтня.

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