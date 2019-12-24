Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: штормове попередження на Закарпатті – захід України накрила негода; газовий конфлікт на Харківщині – там людей змушують платити за неіснуючі спожиті кубометри; на західних кордонах знову черги – у заторах сотні машин та автобусів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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