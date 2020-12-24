Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 11 тис. нових хворих на коронавірус, але тих, то одужав знову більше; міністр охорони здоров’я підпише нацплан з масової вакцинації населення; ситуація на передовій загострюється; США готують нові санкції проти Північного потоку-2; українці з Європи масово повертаються на свята.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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