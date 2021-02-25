Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні в перший день зробили понад півтори сотні щеплень. Почалася вакцинація в Києві. Тим часом кількість хворих на Covid за добу зросла; Факти продовжують серію репортажів про молодих українських лікарів, яких не вабить закордон; 150 років від дня народження Лесі Українки. Якою насправді вона була.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (24.02.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.02.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.02.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка