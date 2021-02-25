Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні в перший день зробили понад півтори сотні щеплень. Почалася вакцинація в Києві. Тим часом кількість хворих на Covid за добу зросла; Факти продовжують серію репортажів про молодих українських лікарів, яких не вабить закордон; 150 років від дня народження Лесі Українки. Якою насправді вона була.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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