Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третій день поспіль фіксують рекорд смертності від коронавірусу в Україні; чому зросла ціна на бензин, газ і дизель; на полігоні Широкий лан після п’яти років будівництва відкрили новенькі стаціонарні казарми; Україні загрожує кібератака, хакери зламали поштовий сервіс Microsoft.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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