Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий та один поранений у зоні ООС; у Запоріжжі скандал із земельними ділянками для ветеранів АТО; Київ гуляє день народження. Якою буде святкова програма та якою нашу столицю бачать туристи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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