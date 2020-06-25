Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість хворих на коронавірус в країні росте прогресуючими темпами, зафіксовано новий рекорд – майже тисяча за добу; уряд виділить постраждалим від повеней регіонам 500 млн грн; в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання; конфлікт на Миколаївщині: люди перекрили дорогу, бо через будівництво сонячної електростанції їхнє село перетворилось на суцільний будівельний майданчик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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