Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія стає новим розсадником коронавірусу; в Україні за добу додалось 876 нових хворих на коронавірус; лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель та Макрона про прямий контакт з Путіним; в Одесі у розпалі літній відпочинковий сезон; чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці заарештували на два місяці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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