Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія стає новим розсадником коронавірусу; в Україні за добу додалось 876 нових хворих на коронавірус; лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель та Макрона про прямий контакт з Путіним; в Одесі у розпалі літній відпочинковий сезон; чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та підпалі будинку в Білогородці заарештували на два місяці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (25.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (24.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.06.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка