Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову зросла кількість нових хворих на Covid-19. Цифра наближається до рекордної; потрапив у лікарню з Covid, а помер від інсульту. У Харкові 39-річного харків’янина відмовились приймати спеціалізовані медзаклади; у Києві на мітинг вийшли півтисячі велосипедистів. Вимагають закону, який би захищав їхні права на дорогах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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