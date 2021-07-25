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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Львівщині три випадки Covid штаму Дельта, на Олімпіаді вже 132 людини з позитивним тестом на Covid, раніше організатори припускали закриття ігор у разі поширення епідемії; одній з найбільших ОТГ України пощастило заручитись підтримкою шведів, які профінансували сучасний центр надання адмінпослуг; небайдужі кияни засаджують озера ліліями, а байдужі залишають по собі гори сміття, Факти ICTV побували на 2 київських озерах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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