Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: випала з автобуса і загинула. Трагедія на Тернопільщині. Як аварійна дорога стала причиною загибелі студентки; були руїни – стало наче в Європі. Як за три роки розбудувати інфраструктуру по максимуму! Приклад громади на Волині; всесвітній день пасти. Як готувати і смакувати.

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