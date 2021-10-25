Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна в четвірці країн, де найбільше нових хворих на коронавірус; викликів екстренної допомоги стало удвічі більше, бригади лікарів працюють на межі можливостей; росіяни визнані безпритульною національністю; газові диверсії опалювального сезону на Харківщині; РНБО за жорстку президентську республіку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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