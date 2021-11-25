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Факти ICTV — Випуск 12:45 (25.11.2021)

Петро Дем'янчук

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чергова спроба прориву на польському кордоні; британські вчені виявили новий варіант коронавірусу; 10 тис. буковинців замерзають другу зиму поспіль; в Європі відкриваються Різдвяні ярмарки; Київ посів четверту позицію у п’ятірці найінстаграмніших міст з об’єктами ЮНЕСКО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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