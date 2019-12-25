Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці здійснили дев’ять ворожих атак за добу, двоє наших бійців поранені; християни західного обряду святкують Різдво Христове, вперше Богослужіння провели у головному храмі ПЦУ на Волині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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